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Denizli'de FETÖ'den 7 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen 10 kişinin 7'si gözaltına alındı.

DHA | 30.01.2018 - 22:03..
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Denizli'de FETÖ'den 7 kişi gözaltına alındı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişiye yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Denizli ve Uşak'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Denizli ve Uşak'ta yapılan operasyon kapsamında aranan 10 kişiden 7'si evlerinde gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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