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Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Denizli'de motosikletle camileri dolaşan iki kişi, şadırvanlardaki muslukları çalarak kayıplara karıştı.

DHA | 21.02.2018 - 16:36..
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Merkezefendi ilçesinde, dün sabah yaşanan hırsızlıklarda, motosikletle camileri dolaşan iki kişi, şadırvanlardaki muslukları çaldı.

CEMAATİN ABDEST ALDIĞI MUSLUKLARI ÇALDILAR

Kimsenin olmadığı saatte camilere gelen kimliği belirsiz hırsızlar, cemaatin abdest almak için kullandığı şadırvanlardaki muslukları tekmeyle kırdı.

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Camilerdeki güvenlik kameralarına da aldırmayan hırsızlar, çaldıkları muslukları yanlarında getirdikleri çuvala doldurup götürdü. Hırsızlar aynı günde 2 saat içinde Hicret, Ayanoğlu, Durmuş Ali Çoban, Ertuğrul Gazi, Güvenç ve Üzümdede camilerindeki muslukları çaldı.

HIRSIZLIK KAMERAYA YANSIDI

Camiye abdest almaya gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Boşa akan sular ise tıpa ile kapatıldı. Cemaatin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Hırsızların camiye motosikletle gelmesi ve şadırvanlardaki muslukları tekme atarak kırıp, çalmasının güvenlik kameralarınca görüntülendiği anlaşıldı. Polis, musluk hırsızlarını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

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