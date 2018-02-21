Denizli'de hırsızlar camilerin musluklarını çaldı

Son zamanların trendi yurt dışı eğitiminde en çok tercih edilen ülkelerin başında Kanada geliyor.

Yurt dışı eğitimde en çok Kanada'nın tercih edilme sebebi

AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakı için hazırladığı teklif Meclis'e verildi. İttifak teklifine ilişkin CHP'den açıklama geldi.

Boş kavanozlarınız bir avizeye, bahçeye, fenere ve son moda bir kupaya dönüşebilir.

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Her kışın bir yazı var: Kilo vermek için en ideal zaman

Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, yaza fit girmek için kısa bir süreye sıkıştırılan ve hüsranla sonuçlandığında bedeni küstüren diyet programları için uyarılarda bulundu.