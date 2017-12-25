taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8132
EURO
4,5167
ALTIN
156,31
PETR
65,0200

Denizli'de iş yerinde demirle dövdükten sonra soydular

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki iş yerinde gaspçılar tarafından soyulan Bekir Gümüş, elleri kelepçelenerek işkence de gördü.

İHA | 25.12.2017 - 05:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Denizli'de bir asansör firmasının bayiliğini yapan 52 yaşındaki Bekir Gümüş, iş yerinde işkence gördü. 2 motosikletli gaspçı, alıkoyduğu Gümüş'e işkence yaptıktan sonra cüzdanını alıp kaçtılar.

Denizli'de iş yerinde demirle dövdükten sonra soydular

KAMERA KAYIT CİHAZINI ALIP KAÇTILAR

İş yerini kapatmak üzereyken 2 motosikletçi geldi ve Gümüş'ü alıkoydu. Daha sonra iş yerinin arka tarafındaki mutfak bölümüne götürüldü. Burada kasklı iki şahıs tarafından demir çubukla feci şekilde dövülen Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alıp, iş yerindeki güvenlik kamera kayıt cihazını alarak, iş yerinden kaçtılar.

PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILIYOR

Vücuduna ve başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan 52 yaşındaki Gümüş, yerde sürünerek işyerinin kapısına çıkarak, komşularından yardım istedi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Gümüş, gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi.
Polis ekipleri kasklı iki saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İş yerinde saldırıya uğrayan Gümüş’ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Ankara'da bir kadına daha şiddet: Eski eşini bıçakladı
Başkent Ankara'da 27 yaşındaki Hanife E., eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı.
Giresun'da polisten kaçan şüpheli 2 kişiyi yaraladı
Giresun'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, girdiği ters yolda kazaya neden oldu.
Evlenen gazeteciye klavye taktılar
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki düğünde, gazetecilik yapan damada meslektaşları, takı yerine klavye ve fotoğraf makinesi taktı.
Bolu'da Rus şoförün kullandığı TIR yandı
Bolu'da Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki mutfak malzemesi yüklü TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'dan Trump'a seslendi

62
Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

Sabri Sarıoğlu: Duygusal olarak etkilendim

14
İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

İsrail polisi iki Türk vatandaşını yeniden gözaltına aldı

12
İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

24
Bolu'da Rus şoförün kullandığı TIR yandı

Bolu'da Rus şoförün kullandığı TIR yandı

1
Şemdinli'de bir asker şehit oldu iki asker yaralandı

Şemdinli'de bir asker şehit oldu iki asker yaralandı

12
Evlenen gazeteciye klavye taktılar

Evlenen gazeteciye klavye taktılar

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM