Denizli'de iş yerinde demirle dövdükten sonra soydular

Denizli'de bir asansör firmasının bayiliğini yapan 52 yaşındaki Bekir Gümüş, iş yerinde işkence gördü. 2 motosikletli gaspçı, alıkoyduğu Gümüş'e işkence yaptıktan sonra cüzdanını alıp kaçtılar.

KAMERA KAYIT CİHAZINI ALIP KAÇTILAR

İş yerini kapatmak üzereyken 2 motosikletçi geldi ve Gümüş'ü alıkoydu. Daha sonra iş yerinin arka tarafındaki mutfak bölümüne götürüldü. Burada kasklı iki şahıs tarafından demir çubukla feci şekilde dövülen Gümüş'ün cüzdanını ve cep telefonunu alıp, iş yerindeki güvenlik kamera kayıt cihazını alarak, iş yerinden kaçtılar.

PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILIYOR

Vücuduna ve başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan 52 yaşındaki Gümüş, yerde sürünerek işyerinin kapısına çıkarak, komşularından yardım istedi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Gümüş, gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çevredeki diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi.

Polis ekipleri kasklı iki saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

İş yerinde saldırıya uğrayan Gümüş’ün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.