Denizli'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla gümrük kaçağı çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirledi.

BİN 800 PAKET SİGARA BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen polis, dün durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada gümrük kaçagı olduğu belirlenen 70 şişe parfüm, 20 cep telefonu ve 184 elektronik sigara ele geçirdi.

Aramalarda gümrük kaçağı bin 800 paket sigara, 2 bin 600 boş makaron ve 35 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Büfe sahibi ve işletmecisi dört kişi hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten tutanak tutulup, savcılığa gönderilirken kaçak sigaralara el konuldu.





