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Denizli'de kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kahvehane önüne gelen otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

24.11.2017 - 00:31
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Denizli'de akşam saat 19:00 sularında bir kahvehaneye ateş açıldı. Meydana gelen olay, Pamukkale İlçesinin Aktepe Mahallesinde oldu.

Denizli'de kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı

4 KİŞİ YARALANDI

Otomobille gelen R.G, A.K, O.K, ve D.D., pompalı tüfekle kahvehaneye doğru iki el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kahvehanedeki Arif Kurt, Mevlüt Koçyiğit, Yakup Aldemir ve Mehmet Koçyiğit yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Denizli'de kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından otomobille kaçan 4 şüpheli, polisin kovalamacasıyla Hürriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'de kahvehaneye pompalı tüfekle saldırı

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