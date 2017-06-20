Denizli'de lokanta çalışanlarının bayram maaşları çalındı

Lokantanın arka bölümünden ikinci kattaki pencereye tırmanan bir kişi, camı kırarak içeri girdi. Ardından kasayı açan hırsız, içindeki 6 bin lirayı alıp, tekrar girdiği yerden çıkıp gitti.

POLİS HIRSIZI ARIYOR

Sabah işyerine gelen ve kasanın açık olduğunu gören çalışanlar, olayı polise bildirdi. Lokantaya gelen polis, parmak izi ve güvenlik kamerası araştırması yaptı. Hırsızın belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

"PERSONELE BAYRAM ÖNCESİ MAAŞ DAĞITILACAKTI"

Lokantası sahibi Süleyman Mert, kasadan, personele bayram öncesi maaş olarak ödeyeceği 6 bin lira paranın çalındığını belirterek, "Arka camdan içeriye girmiş, kasada zorlama izi yok, muhtemelen anahtarla açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Personele bayram öncesi maaş dağıtacaktık" dedi.