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Denizli'de petrol arama başvurusuna onay

Denizli'de doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali yatırımı bulunan Turcas şirketinin kentte petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

DHA | 30.05.2018 - 17:21..
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Denizli'de petrol arama başvurusuna onay

Turcas Petrol Anonim Şirketi, Denizli'deki bir sahada petrol aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu.

5 YILLIK LİSANS VERİLDİ

Bakanlık, Turcas petrol şirketinin Denizli'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesini uygun bulundu. Şirket, yüzölçümü 61 bin 102 hektar olan sahada lisans alabilmek için 17 Mart 2017 tarihinde başvurmuştu.

Turcas şirketinin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde, Alman RWE şirketiyle birlikte yatırım yaptığı doğalgaz kombine çevrim elektrik santrali de bulunuyor.

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