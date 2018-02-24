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Denizli'de pitbull köpeğini polise saldırttılar

Denizli'de kimlik kontrolü yapan polis memuru durdurduğu 4 kişi tarafından köpek saldırısına maruz kaldı. Pitbull cinsi köpeği polisin üzerine salan 4 kişi yakalandı.

İHA | 24.02.2018 - 00:27..
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Pamukkale'de kimlik kontrolü için kendilerini durduran 4 kişi, pitbull köpeğini polis memuruna saldırttı. Vahşi köpek tarafından yaralanan polis memuru tedavi altına alındı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Polis memuru Şakir Yılmaz, sokakta 4 şahsı şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Ancak bu sırada şahıslar yanlarındaki pitbull cinsi köpeği Yılmaz’ın üzerine saldı. Yılmaz, köpeğin saldırısıyla vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılarak yaralandı. Ekip arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri Yılmaz’ı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından diğer polis memurları kaçan şahısların peşine düşerek şüphelileri bir apartmanın bahçesinde yakalayıp, gözaltına aldılar. Şahısların yapılan kimlik sorgulamalarında A.E., O.I., B.S. ve V.Ü. olduğu belirlenirken, şüphelilerden O.I.’nın hırsızlık ve yaralama gibi 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise esrar, Hint keneviri ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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