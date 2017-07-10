taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.855
USD
3,6102
EURO
4,1113
ALTIN
140,13
PETR
46,2900

Denizli'de taksiyle uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı

Denizli'de durdurulan takside yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 30 gram eroin, 54 gram metamfetamin ve yaklaşık 1 kilo esrar ele geçirildi.

10.07.2017 - 13:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

Denizli'de polis, il dışından kent merkezine taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alması üzerine harekete geçti. Denizli- Antalya karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturan polis, şüpheli taksiyi durdurdu.

ARAÇTAN 30 GRAM EROİN, 54 GRAM METAMFETAMİN VE 1 KİLO ESRAR ÇIKTI

Sürücü araçtan inerek kaçmak istedi, ancak kısa sürede yakalandı. Taksinin içinde yapılan aramada Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ile mermileri, 30 gram eroin, 54 gram metamfetamin maddesi ve yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi. Taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli'de taksiyle uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı


Denizli'de taksiyle uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı

Denizli'de taksiyle uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Muğla'da FETÖ operasyonu
Marmaris ilçesindeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, biri emekli polis 4 kişi gözaltına alındı.
Gri listedeki terörist teslim oldu
Aranan teröristler listesinde gri listede olan bir terörist daha eksildi.
15 Temmuz'da rehin alınan işletmeci o geceyi anlattı
Çengelköy'deki bir çay bahçesinin işletmecisi, 15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından rehin alındığı anları anlatırken gözleri doldu.
Botları batan Suriyeli kaçakları sahil güvenlik kurtardı
Suriyeli kaçaklar Midilli Adası'na geçmeye çalışırken botları battı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

86
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

281
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

153
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

161
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

35
İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

İntihar eden üsteğmenin annesi: Kızıma kumpas kurdular

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM