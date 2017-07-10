Denizli'de taksiyle uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı

Denizli'de polis, il dışından kent merkezine taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alması üzerine harekete geçti. Denizli- Antalya karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturan polis, şüpheli taksiyi durdurdu.

ARAÇTAN 30 GRAM EROİN, 54 GRAM METAMFETAMİN VE 1 KİLO ESRAR ÇIKTI

Sürücü araçtan inerek kaçmak istedi, ancak kısa sürede yakalandı. Taksinin içinde yapılan aramada Sig Sauer marka ruhsatsız tabanca ile mermileri, 30 gram eroin, 54 gram metamfetamin maddesi ve yaklaşık bir kilo esrar ele geçirildi. Taksi sürücüsü gözaltına alındı.











