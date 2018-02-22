taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.852
USD
3,7899
EURO
4,6764
ALTIN
161,74
PETR
65,5900

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 22.02.2018 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kaza Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi Pamukkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tatar idaresindeki 20 AAB 020 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Kemal S. idaresindeki 71 AH 422 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

1 ÖLÜ 2 YARALI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri arka koltukta oturan ve sıkışan Onur Araç’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın LPG’li olması üzerine itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı Aykut Şahin ve otomobil sürücüsü Ali Tatar’ı hastaneye sevk etti.

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin arka koltuğunda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden Onur Araç, itfaiye ekipleri tarafından araç kapısı kesilerek çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Öğrenciler harçlıklarını Afrin’deki Mehmetçik’e gönderdi
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah İlkokulu öğrencileri, Zeytin dalı Harekatı’nı yürüten Kahraman Mehmetçik’e destek vermek amacıyla harçlıklarını toplayıp, Afrin’e gönderdi.
Evini su basan vatandaşa belediye ekipleri yardım etti
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir kişinin evini kirli su bastı.
YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar
Öldürülen teröristlerin gömüldüğü mezarları Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi yayınladı.
TSK, F-16'ların harekata nasıl hazırlandığını yayınladı
Zeytin Dalı Harekatı'nın en önemli unsurlarından olan F-16 ve pilotlarının uçuş öncesinden uçuşa kadar yaşadıkları süreç Genelkurmay'ın yayınladığı videoda yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

Kahraman doktor sedyenin üstüne çıktı

172
Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok

130
PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

PÖH'ler Afrin'e uğurlanıyor

180
YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

YPG'li teröristlerin gömüldüğü mezarlar

251
Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi

18
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

84
Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

Suudi gazeteci ezanların sesinin kısılmasını istedi

349
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM