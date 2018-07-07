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Denizli'de trafik kazası: 9 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü İran uyruklu toplam 9 kişi yaralandı.

DHA | 07.07.2018 - 23:39..
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Afyonkarahisar istikametine giden Bahri Dibel yönetimindeki 20 BG 673 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Özel yönetimindeki 20 NP 890 plakalı otomobille çarpıştı.

Denizli'de trafik kazası: 9 yaralı

3 KİŞİ İRAN UYRUKLU

Kazada, sürücüler Bahri Dibel, Mustafa Özel ile hafif ticari araçta ve otomobilde bulunan yolcular Halil İbrahim Ekici, Muhammet Selen, Osman Osman, Sefer Kara ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Denizli'de trafik kazası: 9 yaralı


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