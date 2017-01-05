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Denktaş, Şansal'ın sınır dışı kararıyla ilgili konuştu

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Barbaros Şansal hakkında verilen sınır dışı kararının kalkması gerektiğini söyledi..

Detay Haber | 05.01.2017 - 11:12
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Denktaş, Şansal'ın sınır dışı kararıyla ilgili konuştu

Son bir ayda onlarca can teröre verilmişken ülkesinin insanına 'b.kunda boğul' diyecek kadar gözü dönmüş modacı Barbaros Şansal, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'de tutuklandı..

Kıbrıs Postası'ndan Canan Onurer'in haberine göre, Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, modacı Barbaros Şansal hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞANSAL'I DARP EDENLER UÇAK İÇİNDEKİ YOLCULAR

Denktaş, Şansal'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda darp edilmesiyle ilgili olarak, geçtiğimiz gün Meclis'te yaptığı konuşmada konu hakkında fazla bilgisi olmadığını söylemiş ve araştırma yapacağını belirtmişti. Denktaş, yaptığı araştırmada apron içinde yabancıların bulunmadığını ve darp edenlerin uçak içinde bulunan yolcuların olduğunu öğrendiğini söyledi.

Barbaros Şansal havalimanında saldırıya uğradı

"BANA GÖRE SINIR DIŞI KARARI KALKMALI"

Şansal'ın uçaktaki tavırlarına sinirlenen vatandaşların uçak dışında Şansal'a saldırdığını da söyleyen Denktaş, alınan sınırdışı kararı ile ilgili olarak "Bana göre kalkmalı" ifadesini kullandı.

Denktaş, sosyal medyada Barbaros Şansal'ın söylemlerinin çok daha ağırlarının kendileri için söylendiğini de ifade ederek sınırdışı kararının kalkabileceğini belirtti.

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret

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