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Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler, çadırlara yerleşebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

06.02.2017 - 23:00
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Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

Gülpınar yakınlarında saat 06.51’de yaşanan 5,5 büyüklüğündeki deprem Yukarı, Ahmetçe, Çam, Babakale, Koyunevi, Gülpınar, Kızılkeçili, Tuzla, Balabanlı, Bademli köylerindeki evlerde hasara neden olmuş, aynı bölgede 13.58’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Çok sayıda artçı sarsıntının da yaşandığı bölgede, çadır kent kuruldu.

Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

VATANDAŞLARIN YER KAPMA YARIŞI

En fazla yıkımın yaşandığı yer olan Yukarı köyde kurulan çadır kentte, vatandaşlar yer kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. İlk etapta kurulan çadırlara yerleşemeyen vatandaşlar, çocuklarıyla dışarıda kaldıklarını söyleyerek çadıra giren yetişkinlere sitem etti.

Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

Öte yandan AFAD yetkilileri, hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını, herkese yetecek kadar barınma yeri olduğunu, yarın ise bölgeye konteynerlerin kurulacağını açıkladı.

Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

Depremzedeler çadır kapmak için yarıştı

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