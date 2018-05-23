Dere yatağında okul yolculuğu

Zonguldak'da yenilenmek için yıkılan köprünün bulunduğu dere yatağından çocuklarını zorlukla geçiren veliler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. İlçeye bağlı Esenler köyünde işlevini kaybetmek üzere olan Hacı Mehmet Köprüsü, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yeniden yapılmak üzere ihaleye çıktı.

ULAŞIM KESİLDİ

İhaleyi kazanan firma, çalışmalar kapsamında köprünün bir bölümünü yıkınca köy ile Sakalar Mahallesi’ne ulaşım kesildi. Mahalledeki öğrenciler ise anne babalarının yardımıyla dere yatağından ve toprak yığınları arasından geçerek öğrenci servislerine ulaşıyor.

"ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Davut Ayçiçeki, "Çocuklarımız dere yatağına konulan tahtanın üzerinden geçiyor. Toprak yığınlarının arasından kendi imkanlarımızla açtığımız yürüme yolundan öğrenci servislerine ulaştırabiliyoruz. Güvenlik çemberimiz yok. Yetkililerin bu konuda alternatif çözüm üretmesini istiyoruz." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI SIRTIMDA TAŞIYORUM"

Şaziye Kılıç da çocukları dere yatağından binbir zorlukla geçirdiklerini belirterek,"Dün sabah geldim baktım güzergahta domuz izleri vardı. Çocuklarımız geliyor, sırtımıza taşıyoruz mübarek ayda. Sırtımda çocukları karşıya geçiriyorum. Ben 58 yaşındayım. Bir an önce bunun yapılmasını istiyoruz." dedi.

"ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

İhaleyi alan firma yetkilisi Seyfullah Keleş, "Buradaki projenin bazı bölümlerinde değişiklik yapılıyor. Çalışmalar kısa sürede yeniden başlayacak. Bizimle ilgili herhangi bir sorun yok. Biz ihaleyi aldık, işimizi belirlenen program dahilinde bitireceğiz." dedi.