Derede kaybolan polisi 430 kişilik ekip arıyor

Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüphei aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.

430 KİŞİLİK EKİP ATANDI

Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan görevliler ile polis ve jandarmadan oluşan 430 kişilik ekiple 8’inci günde devam edildi.

58 DALGIÇ SUDA ARIYOR

Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. 58 dalgıcın suda dalış yaptığı aramalara 2 helikopter de havadan eşlik ediyor. Değirmendere'nin denizle birleştiği alana ise ağ gerildi. Dalgıçlar dere ile denizin birleştiği alanda arama gerçekleştiriyor.

AİLESİ ARAMA BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerde Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile, bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.