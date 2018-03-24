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Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı

Trabzon Maçka'da önceki gün şüpheli aracı takip ederken dereye uçan otomobilde akıntıya kapılarak kaybolan polis memurunu 603 kişi arıyor.

DHA | 24.03.2018 - 16:28..
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Kazada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarına 3’üncü günde devam edildi.

ARAMA EKİBİ 326'DAN 603'E ÇIKARILDI

Dün AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 326 kişilik ekibin sayısı 603'e çıkarıldı. Ekip, kazanın yaşandığı Çatak köprüsü mevkiinden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere deresini didik didik arıyor.

Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı

YÜKSEK DEBİ ARAMAYI GÜÇLEŞTİRİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 helikopter ve 4 drone'un da havadan destek verdiği arama çalışmalarına Rize ve Artvin’den gelen 16 dalgıç eşlik ediyor. Bölgedeki olumsuz hava koşulları arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Yağmur nedeniyle su debisi artan Değirmendere üzerinde kurulu bulunan Hidroelektrik Santrale (HES) ait regülatör su tutamıyor. Suyun debisi yükselen derede ise arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı

VALİ YAVUZ AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Suda akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Ayan’ın annesi Ayşe, babası İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da olay yerinde bekleyişlerini sürdürüyor. Kazanın yaşandığı bölgede Kızılay tarafından kurulan çadırda bekleyen acılı aile ile görüşen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, aileye bütün imkanların kullanıldığını belirtti.

Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı

1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI

Kaza, geçen perşembe saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı



Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı



Derede kaybolan polisi arayan ekipte sayı 603'e çıkarıldı

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