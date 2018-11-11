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Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü minnetle anıyor

Mardin'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, 2 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü dualarla andı.

AA | 11.11.2018 - 13:48..
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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü Derikliler unutmadı.

PKK'YA LANET

Derikli vatandaşlar, halka candan yaklaşımı ve hizmetleriyle hem akıllarında hem gönüllerinde iz bırakan Safitürk için her zaman dua ediyor.

Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, ev ve iş yerlerine şehit kaymakamın fotoğraflarını asan Derikliler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü minnetle anıyor

UNUTULMAYAN ACI

Hain saldırıda şehit düşen Safitürk'ün yerine Derik'te, bayrağı ilçede gönüllü olarak devralan Kaymakam Hakan Kafkas'ın bir yandan şehit kaymakamdan geriye kalan projeleri diğer yandan da yeni hazırlanan projeleri birbiri ardına hayata geçirmesi de vatandaşları memnun etti.

Saldırının olduğu gün Kaymakamlık binası yakınında bulunan vatandaşlardan Mehmet Ekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o günü ve şehit kaymakamın acısını unutamadıklarını kaydetti.

Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü minnetle anıyor

"DERİK YASA BOĞULDU"

Kaymakamlığın önünden geçtiği sırada patlama sesiyle irkildiklerini aktaran Ekin, şunları söyledi: "Patlama sesiyle her yer sarsıldı. Herkes korktu. Maalesef şehit Kaymakamımız Safitürk'ün odasında patlama olduğu söylenildi. Sonra kaymakamımızın şehit olduğunu öğrendik. Derik ilçemize gelen en iyi kaymakamlardan biri de şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'tü. Gerçekten bütün Derik yasa boğuldu. Kalbimizde yaşıyor çünkü biz onu bir kaymakamdan daha çok bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz olarak görüyorduk. Herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir kaymakamdı. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz."

Vatandaşlardan Muhammed Arasan da olayın üzüntüsünü halen yaşadıklarını, Safitürk'ün hizmet ehli bir insan olduğunu belirterek, şehit Kaymakam Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

"Kim sebep olmuşsa hem bu dünyada cezalarını çeksinler hem de ahirette." diyen Arasan, terör örgütüne tepki gösterdi.

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