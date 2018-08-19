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Ders kitapları dijitale döndü, harç parası düştü

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarında ders kitaplarının baskısının sona erdirilip, dijital ortama aktarılması kararıyla, harç ücreti 275 liradan 225 liraya düştü.

DHA | 19.08.2018 - 16:31..
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Binlerce öğrencinin örgün eğitim yerine tercih ettiği Açıköğretim Fakültesi (AÖF) programlarında radikal bir karar alındı. Kağıt ve baskı maliyetlerindeki artış ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencileri korumak amacıyla bu yıl ders kitaplarının baskısına son verildi.

DOĞA VERİLEN ZARAR AZA İNDİ

Öğrenciler basılı kitap vermek yerine 'Anadolum e-Kampüs Sistemi' aracılığıyla dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerini kullanacak. Bu kararla her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zarar da en aza indirilecek.

Ders kitapları dijitale döndü, harç parası düştü

HARÇ PARASI DÜŞTÜ

Kararın öğrencilere bir başka yansıması da her dönem alınan harç ücretleri olacak. Geçen dönem 275 lira olan harç ücreti, basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 lira hesaplanırken, kitap baskısına son verilmesiyle 225 liraya düştü.

Ders kitapları dijitale döndü, harç parası düştü

YENİ DÖNEMDE BAŞLAYACAK

AÖF Antalya Mevlana Bürosu Müdürü Orhan Kaya, kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kaleminin ortadan kaldırıldığını söyledi. Orhan Kaya, "Uzun zamandır yürütülen altyapı çalışmalarımızın sona ermesiyle 2018-2019 öğretim yılından itibaren Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla kitaplarımız öğrencilerimize dijital ortamda sunulacak. Öğrencilerimiz kitaplarının en güncel hallerine 'pdf', 'html5', 'e-pub', 'mobi' gibi çok çeşitli formatlarda ulaşabilecek. Ayrıca, önceden basılmış olan ve mevzuat değişikliklerinden etkilenmeyen kitaplarımız ise stoklarımızla sınırlı kalmak kaydıyla http://kitapsatis.anadolu.edu.tr adresinden öğrencilerimize ve kitaplarımızdan yararlanmak isteyenlere sunulacak" dedi.

Ders kitapları dijitale döndü, harç parası düştü

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