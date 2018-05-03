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DERSİAD’ın yeni başkanı Mustafa Çınar

Sektör Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Mustafa Çınar, Genel Başkanlık bayrağını iki dönem üstün gayret ve başarı ile taşıyan Namık BEK’ten teslim aldı.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 13:04..
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DERSİAD’ın (Dünya Erdemli Sanayici ve İş adamları Derneği), 6'ncı Olağan genel kurul toplantısı, İBB Avcılar Denizköşk Davet ve Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula, üyelerin yanı sıra birçok kanaat önderi ve seçkin siyasi eşlik etti.

DERSİAD’ın yeni başkanı Mustafa Çınar

NAMIK BEK'TEN GÖREVİ TESLİM ALDI

Kuruluşundan bugüne DERSİAD ailesinin içerisinde yer alan, aynı zamanda kurucu üyelerden olup belli dönemlerde Sektör Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen Mustafa ÇINAR, Genel Başkanlık bayrağını iki dönem üstün gayret ve başarı ile taşıyan Namık BEK’ten teslim aldı.

DERSİAD’ın yeni başkanı Mustafa Çınar

SEKTÖRE FARKLI KATKILAR SAĞLADI

DERSİAD, küçük esnaftan büyük holding sahiplerine kadar tüm iş adamlarının, temel iş ahlâkı ve prensiplerini, iş dünyasının erdemlilik ilkelerini, insan hak ve hukukunun yanı sıra “Helal Ticaret” hassasiyetini göz önünde bulundurmasıyla ön plana çıkarak sektöre çok farklı katkılar sağladı.

DERSİAD’ın yeni başkanı Mustafa Çınar

DERSİAD KAZANDIRDIKLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

İşletmelerin finansmanından, satılan ürünlerin kalite ve standardizasyonuna, işçi haklarının en adil şekilde düzenlenmesinden, sektörlerin topluma ve çevreye olan sorumluluğuna kadar çok geniş yelpazede çalışmalar yapan DERSİAD, sektöre kazandırdıklarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

2008 yılında kurulan DERSİAD; kurulduğu günden bu yana "El Kârda Gönül Yarda" prensibini temel ilke edinerek, iş adamının ticari hayat ile birlikte manevi hayatını da kuşatacak bir iş hayatı modelini ortaya koydu. DERSİAD Genel Kurulu’ndan 2018-2020 dönemi için genel başkanlık yetkisini alan Mustafa Çınar, birçok vakıf ve dernekte de görev almaktadır. Medya alanında faaliyet gösteren MEDIACLUB firmasının da sahibi olan ÇINAR, evli ve beş çocuk babasıdır. DERSİAD Yönetim Kurulu asil üye listesi aşağıdaki gibidir:

DERSİAD’ın yeni başkanı Mustafa Çınar

DERSİAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

Mustafa ÇINAR

Dr. Abdülkadir ERBALCI

Cem MANGÜP

İsmail ALTIN

Namık BEK

Şükrü SEZGİN

Halil KÖKLÜ

Abdülkadir TÜRK

Abdullah Serkan ÇELİK

Yasin KAYACI

Muzaffer UYAR

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