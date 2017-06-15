Derya Baykal'dan Seren Serengil'e: Mahkemede görüşürüz

Seren Serengil'in "Derya Şensoy sevgilisini sevgilimle kıskandırdı." sözü olay oldu. Kızı hakkında söylenen sözlere dayanamayan Derya Baykal, kendi programı üzerinden cevap hakkını kullandı. Kızlarına laf söylettirmeyeceğini ifade eden Derya Baykal, "Bazı İnsanlar tazminat davasının mahkemenin keyfini sürecek." dedi.

"TELEVİZYONLAR BABAMIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL"

"Annelik kolay bir şey değil. Anne olmayan anneliği anlayamıyor. Bu mesleği yapıyorum, beni hiç böyle görmemişsinizdir. Ama sustukça insanlar her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Televizyonlar bizim babamızın çiftliği değil. Çok değişik duygular taşıyorum. Neredeyse alıp başımı gideceğim. Çok tuhaf bir yere gidiyoruz. Üslup diye bir şey yok mu? Saygı diye bir şey yok mu? Çocuklarıma da bir şeyler söyleyebilirler. Bu işi yapıyorlarsa tabii ki bir diyeti var ama televizyonlarda istediğimiz şekilde, evimizde bir arkadaşımıza konuşuyor gibi konuşamayız..."

SEREN SERENGİL HEMEN CEVAP VERDİ

Seren Serengil ise Derya Baykal'a şu sözlerle yanıt verdi:

"KIZIM EVLİ ADAMLA ADIN ÇIKIYOR" DEMİYOR MUSUNUZ?

"Bu konuşmayı bize değil de, kızınızı karşınıza alıp ona yapsanız daha iyi olurdu. Kızınızı bir gece kulübünde bizim gördüğümüz gibi görseydiniz inanıyorum ki bu serzenişleri ona yapardınız. Bütün Türkiye kızınızı 'yuva yıkan kadın' olarak gösteriyor. İnternete girerseniz, görürsünüz. Bir anne olarak tabii ki objektif olamıyorlar. Ama bize gelene kadar çocuğunuza 'kızım evli adamla adın çıkıyor' demiyor musunuz?"