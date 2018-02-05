Derya Şensoy aileye girdi

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu ailelerini tanıştırarak evlilik için ilk adımı attı. Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı. Levendoğlu ayrılığın ardından Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İLK ÖNCE ANNELER TANIŞACAK

Sarp ile Derya'nın iki yıldır devam eden fırtınalı ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'u Datça'da yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırdı. Emine Altıoklar da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Derya Şensoy'un annesi Derya Baykal ile tanışacak.