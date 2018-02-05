taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7687
EURO
4,6974
ALTIN
161,47
PETR
67,9300

Derya Şensoy aileye girdi

Sarp Levendoğlu, sevgilisi Derya Şensoy'u ailesiyle tanıştırdı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Magazin

ğğ

Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu ailelerini tanıştırarak evlilik için ilk adımı attı. Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı. Levendoğlu ayrılığın ardından Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İLK ÖNCE ANNELER TANIŞACAK

Sarp ile Derya'nın iki yıldır devam eden fırtınalı ilişkisi evliliğe doğru gidiyor. Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'u Datça'da yaşayan annesi Emine Altıoklar ile tanıştırdı. Emine Altıoklar da önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip Derya Şensoy'un annesi Derya Baykal ile tanışacak.

Derya Şensoy aileye girdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

332
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

106
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

51
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

54
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

26
Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

19
Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 kişi PM'ye giremedi

Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 kişi PM'ye giremedi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM