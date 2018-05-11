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DEÜ ile Kosova üniversitelerinin iş birliği kararı

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Kosova'daki üniversiteler arasında eğitim konusunda iş birliği yapılacağı bildirildi.

AA | 11.05.2018 - 16:42..
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  2. Eğitim

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Kosova'dan gelen üniversite rektörleriyle bir araya geldi.

Toplantıda ikili anlaşmalar, öğrenci ve akademisyen değişim projeleri, ortak bilimsel kongreler, sağlık turizmi, Arnavutça ve Türkçe dil eğitimleri gibi birçok başlık altında iş birliği kararı alındı.

DEÜ ile Kosova üniversitelerinin iş birliği kararı

"AKADEMİK TOPLANTILARI ÖNEMSİYORUZ"

Rektör Erdal Çelik, Türkiye-Kosova ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydederek, "Ülkemize katma değer katacak böylesi önemli akademik toplantıları önemsiyoruz. Üniversitemizin gelişmesi ve hak ettiği uluslararası düzeydeki yerini alması için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kosova'daki 5 üniversitenin rektör ve rektör yardımcıları ile DEÜ Avrupa Araştırmalar Merkezi (ATMER) Danışma Kurulu Başkanı Rifat Sait'in katıldığı bildirildi.

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