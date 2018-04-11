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Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in Suriye'ye yönelik harekat planları netleşirken, ABD'nin dev gemileri 5 ve 6'ıncı filolar Akdeniz'e doğru yola koyuldu.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 10:46..
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Dev filo Akdeniz'e ilerliyor


Suriye'de gerçekleştirilmesi planlanan batı kanadının operasyonu, artık yüksek sesle konuşulmaktan çok icraat safhasında. BMGK'da Rusya'nın vetosu ile alınamayan soruşturma kararı ABD, İngiltere ve Fransa'yı harekete geçirdi.

3'üncü dünya savaşının habercisi olan harekatın adımları atılıyor.

AKDENİZ BU HALE GELDİ

Haritanın büyük halini görmek için üzerine tıklayınız.

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

DEV ABD FİLOSU YOLDA

ABD Deniz Kuvvetleri dün yaptığı açıklamada 5 ve 6'ıncı filolarını Akdeniz'e sevk ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 6 bin 500 personel ile yola koyulan filoda dev savaş makinelerinin de bulunduğu belirtildi.

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

ABD'nin en büyük uçak gemilerinden olan USS Harry S. Truman'ın başını çektiği filoda 1 adet kruvazör, 7 destroyer bulunuyor. Ayrıca çok sayıda öncü geminin de bulunduğu filoya üç adet de denizaltı eşlik ediyor.

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

İNGİLİZ KUVVETLERİ HAZIR

İngiltere, hazırlanılan harekata Güney Kıbrıs üzerinden destek vermeye hazırlanıyor. Güney Kıbrıs'ta bulunan hava üssüne avcı tipi uçaklarını yerleştiren İngilizler, hem havada Suriye uçaklarını avlamayı, hem de taşıdığı mühimmat ile hava üslerine saldırmayı hedefliyor.

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

İngiliz üssüne destek olarak da Portsmouth Limanı'ndan bir adet destroyerin yola koyulduğu açıklandı. Destroyerlarla birlikte Akdeniz'de olası tehditlere karşı da 2 adet denizaltının hazırda bulundurulduğu belirtildi.

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

FRANSA GEMİLERİNİ BEKLETİYOR

Bir Akdeniz ülkesi olan Fransa, bölgede daha sakin bir politika izliyor. Suriye ve Kıbrıs kıta sahanlığı içerisine 1 adet gemi sevk eden Fransa, ihtiyaç durumuna karşı da gemilerini kendi sularında bekletiyor.

Dev filo Akdeniz'e ilerliyor

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ AYAK SESLERİ

Kıbrıs'ın da bulunduğu Akdeniz adeta bir ateş çemberine döndü. Rus donanmasına ait güçler, Türkiye'ye yakın sınırda demirli olarak beklerken, aynı şekilde Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda da hazırda bekletiliyor.

Bölge, ABD filolarının da gelmesiyle iyice gergin bir alana dönecek olan Akdeniz sahası öyle bir havaya bürünecek ki, ateşlenen ilk füze neredeyse üçüncü dünya savaşını başlatacak...

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