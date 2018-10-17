Dümeni kilitlenen Malta bayraklı ’Vitaspirit’ isimli dev geminin çarptığı tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor. Yalının çatısında devam eden onarım çalışmaları havadan görüntülendi.

Dev geminin çarptığı tarihi yalı onarıma alındı ViDEO

FOTOĞRAFLI KAMUFLAJ İLE GİYDİRİLDİ

Yalının iç cephesinde bulunan duvarların da onarıldığı görüldüğü. İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliğine neden olmasın diye tarihi yalının dış cephesi yıkılmamış halinin yer aldığı fotoğraflı kamuflaj ile giydirildi.

Değeri yaklaşık 85 milyon dolar olan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na 7 Nisan’da Malta bayraklı Vitaspirit isimli gemi çarpmıştı. Anıtlar Kurulu, dizi ve filmler için çekim mekanı olarak da kullanılan tarihi yalının, askılama yöntemi uygulanarak onarılmasına karar verdi.