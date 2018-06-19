taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.521
USD
4,7408
EURO
5,4911
ALTIN
195,23
PETR
74,5800

Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı

Türkiye’de sadece Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bulunan dev karıncayiyen, yavrusunu dünyaya getirdi. Yavru, 1 yaşına kadar anne sırtında yaşayacak.

İHA | 19.06.2018 - 10:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

2016 yılında Almanya Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirilen bir çift dev karıncayiyen yavruladı.

1 YAŞINA KADAR ANNE SIRTINDA YAŞIYOR

İri tırnaklarıyla karınca yuvalarını kazıyarak karıncaları yiyerek beslenen bu türün yavrusu, 1 yaşına kadar annesinin sırtında yaşıyor.

İlk 3 ayı anne sırtından inmeyen, daha sonra gördüğü tehlike karşısında 1 yaşına kadar anne sırtına çıkan yavru, 50 kilograma kadar büyüyor.

Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı

"EN ÇOK KARINCAYİYEN TECRÜBESİNE SAHİP YER BURASI"

Bursa Hayvanat Bahçesi yetkilisi, "Karıncayiyenler 2016 yılında Almanya’nın Dortmund Hayvanat Bahçesi’nden getirildi. Aynı zamanda Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryum Birliği’nin karıncayiyenler koordinatörüdür. Yani Avrupa çapında en çok karıncayiyen tecrübesine sahip yer burasıdır. Onlar da bir dişi bir erkek olarak bize bağışta bulunmuşlardı. Türkiye’de ilk defa dev karıncayiyen yavrusu burada dünyaya geldi. Bunların doğurması ve bakılması çok zor bir iştir. Beslenmesi zordur. Şu an Türkiye hayvanat bahçelerinde bu tür de yok." diye konuştu.

Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı



Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı




Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı



Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı



Dev karıncayiyen Bursa’da yavruladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

44
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

119
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

115
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

107
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

26
Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

Erdoğan gençlerle Atak'ın üretim merkezini inceledi

75
Beren Saat tatiline devam ediyor

Beren Saat tatiline devam ediyor

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM