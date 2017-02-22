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Dev projelere 7 milyar dolarlık kaynak sağlanacak

Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü dahil ulaşım ve altyapı sektörlerine 7 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

22.02.2017 - 15:43
  1. Haberler
  2. Emlak

Geçen yıl, altyapı ve ulaşım projelerinde dikkat çeken bir yıl olduğunu dile getiren Ziraat Bankası Proje Finansmanı Grup Başkanı Ayçe Şule Gürleyik, "2017 yılında da Kuzey Marmara Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü de dahil aynı sektörde en az 7 milyar dolar tutarında yatırımın hayata geçirilmesi için çalışıyor olacağız" açıklamalarında bulundu.

Dev projelere 7 milyar dolarlık kaynak sağlanacak

"PROJELERE HARCANDI"

Proje kredilerinde 3-4 yıl, hatta çok daha uzun vadelerle finansman süreçlerini kapsadığının altını çizen Gürleyik, "Bankalar bu süreçte pek çok öngörülemeyen değişkene göre yatırımcı ile birlikte yeniden planlama yapar, pozisyon alır. Bugün için Ziraat Bankası'nın 12 milyon dolar kredi kullandırım taahhüdü bulunuyor. Bu taahhüdün henüz sadece 6 milyar dolarının biraz üzerinde bir kısmı yatırımların ilerleme durumuna göre projelere harcanmış durumda" dedi.

Dev projelere 7 milyar dolarlık kaynak sağlanacak

ANLAŞILAN BİR FİNANSMAN TÜRÜ

Gürleyik, proje finansmanının kur riski gibi endişelere karşı önlemler öngörmesi, yatırımcı ve kredi veren arasında uzun vadeli ilişkiler kurması ve borçlanma konusunda yatırımcıyı disipline etmesi nedeniyle volatil ekonomik koşullarda değeri daha çok anlaşılan bir finansman türü olduğunu söyledi.

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