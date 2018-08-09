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Dev projenin ihalesi için 3 ayda ilana çıkılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal İstanbul'un ihalesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 17:31..
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 100 Günlük İcraat Programı'nda Kanal istanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Turhan, İstanbul'da etüt proje işinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması için hem Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) hem de Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün (AYGM) çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Ayrıca Kanal İstanbul Projesi'nin, bölgesinin ekonomik, sosyal, kentsel yapısını etkileyecek büyüklükte olacağını belirtti.

TRANSFER MERKEZİ

Programın en önemli maddesi olan ve Türkiye'yi Batı Avrupa- Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmaların 7/24 esasına göre tam kapasite ile sürdüğünü belirten Turhan, "Havalimanımızın ilk fazı, 29 Ekim'de hizmete girecek." diye konuştu.

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