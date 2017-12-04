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Develer aşevi yararına güreşti

Manisa Turgutlu'da develer, Turgutlu Belediyesi Aşevi yararına, Musalar Yeniköy'de güreşti.

İHA | 04.12.2017 - 16:16..
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Geleneksel hale gelen deve güreşlerinin 4'üncüsü Musalar Yeniköy Mahallesi’nde gerçekleşti.

"DEVELERİN GÜREŞİ BİR GELENEK"

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in öncülüğünde gerçekleşen deve güreşlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aşevi yararına düzenlenen deve güreşlerininin açılış konuşmasını Başkan Şirin “Bir gelenek olan deve güreşlerinin bu yıl 4'cüsünü düzenliyoruz. Aşevi yararına gerçekleştirdiğimiz deve güreşlerine katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın.” dedi.

Develer aşevi yararına güreşti

PROTOKOL DE GÜREŞLERİ İZLEDİ

Başkan Şirin daha sonra Belediye Başkanlığı kupası için yarışan ve dereceye giren deve sahiplerine kupalarını takdim ederek, kendilerini tebrik etti.

Aşevi yararına gerçekleşen deve güreşlerini izleyenler arasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Şehir Meclis Üyesi Ömer Sakı, Ali Tura, Mustafa Yavaş, Ferhat Yıldız, Arif Ağral, Mahmut Çetin, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şeneol, mahalle muhtarları, oda başkanları da yer aldı.

Develer aşevi yararına güreşti

Develer aşevi yararına güreşti

Develer aşevi yararına güreşti

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