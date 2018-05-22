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Devlet Bahçeli eleştirilere cevap verdi

MHP Lideri, partisini Kürtlere düşman olarak gösterenlerin şerefsizlik yaptığını söyledi.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 07:10..
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Devlet Bahçeli eleştirilere cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesini dileyen MHP Lideri, partisine gelen eleştirilere de cevap verdi.

"TEK KELİMEYLE..."

Bahçeli, "MHP’yi Kürt düşmanı göstermek, Kürt kökenli kardeşlerimi MHP’ye karşı kışkırtıp bozgunculuğa ve vurgunculuğa heves etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Aynı zamanda vatana, bayrağa, millet ve bin yıllık birikim ve kaynaşmaya çok ağır bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli eleştirilere cevap verdi

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