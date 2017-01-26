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Devlet Bahçeli: Kaos kuluçkasına yatanlar fırsat kolluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreciyle ilgili Twitter'dan dikkat çeken açıklamalar yaptı.

26.01.2017 - 19:43
  1. Haberler
  2. Politika

Devlet Bahçeli: Kaos kuluçkasına yatanlar fırsat kolluyor

Bahçeli'nin mesajları şu şekilde;

"KUTUPLAŞMANIN, KARANLIĞIN FIRSATI KOLLANIYOR"

"Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz. Makyavel, “fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir”, diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor."

"Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın..."

"18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM’de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı’nın onayı, peşinden de Referandum safhası alacaktır."

"NİFAKÇILAR KAMPANYALARINA ÇOKTAN BAŞLADI"

"Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar. Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir."

"SÖZ VE YETKİ MİLLETİNDİR"

"Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?"

"NİHAİ ONAY MİLLETTEDİR"

"Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük. Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir."

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