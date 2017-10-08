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Devlet Bahçeli, Kerkük-Musul söylemini yineledi

MHP Lideri, Kerkük ve Musul'a askeri operasyonun sinyali vermesinden sonra gelen tepkilere cevap verdi.

08.10.2017 - 14:46
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Devlet Bahçeli, Kerkük-Musul söylemini yineledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli, Kerkük ve Musul'a yönelik askeri operasyonun sinyalini verdiği sözlere gelen tepkilere aynı sertlikle cevap verdi.

82 KERKÜK, 83 MUSUL

MHP Lideri, "81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır.

Devlet Bahçeli, Kerkük-Musul söylemini yineledi

Devlet Bahçeli, Kerkük-Musul söylemini yineledi VİDEO

84'Ü SÖYLESEYDİK BUNLAR ÇILGINA DÖNECEKTİ

Acizler kalbi kararmışlar hemen pusudan başını çıkardı, korkaklar anında gözlerini fal taşı gibi açtı. 84'ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti. PKK kamplarına tekrar soluklarını alacaklardı.

MHP DEVLETİN VE HÜKÜMETİN YANINDADIR

MHP, devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz, aynı cephedeyiz, aynı saftayız. Türkiye'nin tüm düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz.

BU İRADEYİ KIRAMAYACAKLAR

Bu iradeyi kıramayacaklar, bu azmi bozamayacaklar, bu kaleyi aşamayacaklar. Şayet Barzani aklını başına almazsa bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse Misak-ı Milli'nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

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