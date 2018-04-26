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Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. İşte partilerin aradığı şartlar...

İHA | 26.04.2018 - 10:54..
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Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

MHP'de bu sabah itibarıyla başlayan milletvekili aday adaylığı başvurularına ilk başvuruyu yapan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

MHP Lideri, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirterek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

"BİR PARTİNİN SLOGANINA BENZEDİ AMA"

Başvurusunu tamamlayan Bahçeli basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada İYİ Parti'ye de gönderme yaparak, "Ülkemiz için gayet iyi olacak. Bir partinin sloganına benzedi ama." şeklinde konuştu. Bu sözler gülüşmelere neden oldu.

PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI ÜCRETLERİ

MHP'den milletvekili adayı olmak isteyen kişilerin ödeyecekleri ücret 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Başvurular ise 3 Mayıs'ta sona erecek.

AK Parti'de 29 Nisan'da sona erecek milletvekilliği adaylığı başvurusunda kişilerin ödeyecekleri ücretler, erkek adaylar 6 bin lira, kadın adaylar 3 bin lira, engelli adaylar içinse bin lira olarak belirlendi.

Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı

EN PAHALISI CHP

CHP'de başvuru ücreti 10 bin lira olarak belirlenirken, bin lira da dosya masrafları için alınacak.

Saadet Partisi'nde, 24-30 Nisan arasında yapılacak olan başvurularda ücret olarak; erkek aday adaylar için 3 bin lira, kadın ve 25 yaş altı aday adayları için bin 500 lira olarak belirlendi.

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