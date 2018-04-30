Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobil koleksiyonuna yeni bir araç daha kattı. MHP Lideri'nin 11. klasik otomobilinin markası Mercedes.

FERDİ TAYFUR EŞLİĞİNDE...

Yeni otomobilini heyecanla gazetecilere anlatan Bahçeli, hafta sonları Ankara sokaklarında dolaştığını ve Ferdi Tayfur dinlediğini söyledi.

"KİBAR DURUŞU OLAN BİR ARABA..."

MHP Lideri, yeni otomobilini şu sözlerle anlattı: “Eski model, tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. Plakası ise 06 TC 999. Bu tür arabalar İstanbul’da oluyor. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor. Cumartesi, pazar fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ferdi Tayfur’u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor.





"ARABALAR GENEL MERKEZİN GARAJINDA"

Arabalar genel merkezin garajında duruyor. 1973-74 modeller. Adam usanmış satayım da nasıl satayım derdinde. ‘Bir tane araba var Sayın Bahçeli görse nasıl olur’ diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var takip ediyorlar.”