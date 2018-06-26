Devlet Bahçeli yeni kabinede yok

24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandı.

Sonuçlarda MHP'nin oyları da dikkat çekici.

Yüzde 11,1 oranıyla Meclis'e 49 milletvekili sokmayı başaran MHP, kabinede yer almama konusunda kararlı.

YARDIMCILIK DA KABİNE DE YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifine sıcak bakmadığını kabinede de yer almayacağını söylemişti.

MHP Lideri, partisindeki isimlerin de kabinede yer almasına sıcak bakmıyordu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin seçim sonuçlarını ilan edecek. 29 Haziran'da YSK'nın kesin sonuçları ilan etmesiyle birlikte Meclis takvimi de işlemeye başlayacak. Kesin sonuçların ilan edilmesinden 3 gün sonra, Meclis yemin töreni için toplanacak.

600 VEKİL YEMİN EDECEK

Yani 2 Temmuz günü saat 14'te Meclis Genel Kurulu 27'nci dönemin ilk toplantısı için biraraya gelecek. 600 vekil yemin edecek. En yaşlı üye geçici başkanlık görevini üstlenecek. Meclis'in en yaşlı üyesi Deniz Baykal, ancak Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle açılış töreninde başkanlık koltuğuna oturup oturmayacağı henüz net değil.

YEMİNDEN SONRA YEBNİ KABİNE

Yemin töreniyle birlikte Meclis'te başkanlık takvimi de işlemeye başlayacak. Meclis yeni başkanını seçecek. Yeni parlamento göreve başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'te yemin edecek ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başlayacak. Cumhurbaşkanı yemin ettikten hemen sonra da yeni kabineyi belirleyecek.

ERDOĞAN YEMİN EDİNCE BAŞBAKANLIK MAKAMI KALKACAK

Yeni sistemde cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar meclis dışından atanacak. Cumhurbaşkanının ardından yeni kabine üyeleri de Meclis'te yemin edip göreve başlayacak. Sistem değişikliği ile birilkte yeni hükümetin göreve başlaması için Meclis'ten güven oyu alması gerekmiyor. Ayrıca başbakanlık makamı kaldırılacak. Parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım'ın görevi de cumhurbaşkanının yemin etmesiyle birlikte resmen sona erecek. Cumhurbaşkanı yemin edinceye kadar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin düzenlemeler yetki kararnamesiyle hayata geçirilecek.

