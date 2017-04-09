Referanduma sayılı günler kala MHP lideri Devlet Bahçeli Yenikapı'da konuşuyor.

BAHÇELİ YENİKAPI'DA KONUŞUYOR

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"'MHP nerede' diye soran bazı aymazlar da görülüyor. 'MHP ne yapıyor' diye soruşturan bazı ahlaksızlar görülüyor. Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar. Bre hayasızlar, bre hayırsızlar. MHP milletiyle iç içe meydanlarda, salonlarda, Anadolu’nun bağrında halen anlamıyor musun?"

Ulaşacak özlemlerimiz, varacağımız yüksek ülkülerimiz vardır. Ayrı ayrı değil birlikte durursak sonuç alırız, yalnızlık Allah’a mahsustur bir olmalıyız.

"MİLLİ HESABA BİR HAFTA KALDI"

Milli hesap, bir hafta sonra görülecektir.

Başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir. Bu asil ülke, vandalların hedefidir. Tökezlersek, üzerimize çullanırlar.



