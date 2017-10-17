Devlet Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gerilimin yükseldiği Kerkük için 10 maddelik çözüm önerisinde bulunarak "Kerkük’ün statüsü de dâhil olmak üzere 25 Eylül referandumunun ortaya çıkardığı bütün sonuçlar müzakerelere fırsat tanımak üzere dondurulmalıdır." demişti.

BAHÇELİ YANIT VERDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun müzakere tavsiyesini sert sözlerle eleştirdi. "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, TSK, güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan'ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir." diyen Devlet Bahçeli "Durdun durdun da şimdi niye ortaya çıktın? Sen hangi yüzle konuşuyorsun." dedi.

Bahçeli'den Davutoğlu'na: Hangi yüzle konuşuyorsun VİDEO

Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"ESKİ BAŞBAKAN TÜRKMENLERİ KERKÜK'TE YOK SAYIYOR"

"Eski Başbakan kendini hatırlatma gereği duymuştur. Bu şahıs asırlardır Kerkük'ün etnik renkliliği barındırdığını söylemiştir. Kerkük'ün Türk yurdu olduğunu inkar etmiştir. Stratejik derinlik ile Türkiye'yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet mesajlar sunmuştur. Eski başbakan Davutoğlu, Türkmenleri Kerkük'te yok sayıyor.

"GAFİLLİK VE GARABETTİR"

Eski Başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, TSK, güçlü bir irade ile ağız birliği içindeyken eski Başbakan'ın aykırı beyanat vermesi gafillik ve garabettir.

"DURDUN DURDUN DA ŞİMDİ NİYE ORTAYA ÇIKTIN"

Durdun durdun da şimdi niye ortaya çıktın? Sen hangi yüzle konuşuyorsun. Kerkük'ün acıları büyürken hala zalimlerin sözcülüğüne cüret edenlerin varlığı kabul edilemez.

Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne tartışmasız önem veriyor. Ne var ki eski Başbakan müzakere için çıkıp tavsiye veriyor. Bir Başbakanın durumdan vazife çıkararak devletin politikalarına karşı konuşması garabettir."