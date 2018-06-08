Devlet Bahçeli'den diğer partilere proje benzetmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya'da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen; partisinin Konya, Karaman, Aksaray, Budur, Isparta ve Afyonkarahisar il başkanlıkları üyelerinin ve milletvekili adaylarının katıldığı 'Konya Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı.

"CHP, HDP, İP PROJEDİR"

CHP, HDP ve İyi Parti'yi eleştiren Bahçeli, ''PKK/PYD/YPG projedir. FETÖ, IŞİD projedir. Bunlara destek veren, emellerine hizmet eden, haine hain diyemeyen siyasi uzantılar da proje olup çıkmışlardır. CHP, HDP, İP böyledir. Türk milletinin bekası müdafaa edilecekse, ki mecburidir, o halde bunun gerek ve şartları da muhakkak yerine getirilmelidir. Bu kapsamda, hükümet etme sisteminin revizesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerekiyordu. Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis'i gibi olamazdık. 'Edirne'yi Enver alacağına Bulgar alsın' diyen soysuz anlayışın bugünkü izdüşümündeki işbirlikçilere itibar edemez, iddialarına inanamazdık. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016 günü Yenikapı'da bir ruh doğdu, Türkiye için yeni bir kapı açıldı. Biz bu ruha ortak olduk, bu kapıdan içeri girdik. Başka türlüsünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi'yle oturup konuştuk. Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı. Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik'' diye konuştu.

"DİP DALGA TEL TEL DAĞILACAK"

24 Haziran'ın en önemli sonucunun Türkiye'nin yeni sisteme geçmesi olacağını ifade eden Bahçeli, ''Dip dalgada sörf yapacağını söyleyenler tel tel dağılacaklardır. İnce ince yıkım ve yozlaşma siyaseti yapanlar hezimetle tanışacaklardır. PKK ve FETÖ yerle yeksan edilecektir. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kazanacaktır'' dedi.

Bahçeli, yerli otomobilin de Konya'da üretilmesi gerektiğini belirterek, ''Türk malı ilk otomobil için en uygun yer Konya'dır'' dedi.