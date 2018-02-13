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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Afrin yanıtı

Afrin'e girilmemesi gerektiğini belirten CHP Lideri'ne cevap veren Bahçeli, "Kapısına kadar gelmişler. ‘Pardon dönelim’ mi diyecekler?" dedi.

Haber Merkezi | 13.02.2018 - 06:56..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvası haline gelen Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak için ilerleyişine devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan teröristleri sevindiren bir açıklama gelmişti.

Afrin'e kesinlikle girilmemesi gerektiğini belirten CHP Lideri'ne, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok isimden tepki geldi.

Kılıçdaroğlu'na son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıt verdi.

"PARDON DÖNELİM Mİ DİYECEKLER"

Antalya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri, "Kapısına kadar gelmişler. ‘Pardon dönelim’ mi diyecekler?

AFRİN YÜZÜĞÜ

Bu yüzüğü de özellikle taktım. Bu ne demektir? Üzerinde Türk bayrağı var, bir tarafında Selçuklu bir tarafında yeniçeri var. Sabah yüzüğü taktım. Bu yüzük Afrin’e gireceğimizin işareti." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Afrin yanıtı

"TÜRKİYE VİETNAM'IN 5 KATINI YAPAR"

MHP Lideri, Amerika'ya da Vietnam Savaşı'nı hatırlatarak “Amerika Vietnam’da yaşadıklarını unutmaz. Yıllarca etkileri sürdü. Semptomları hâlâ devam ediyor. Oradan Amerika’ya dönenlerin yaşadıkları... 20 milyonluk bir ülke, 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. Türkiye onların beş katını yapar” değerlendirmesinde bulundu.

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