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Devlet Bahçeli'ye göre muhalefetin ittifakı FETÖ projesi

MHP Lideri, 5 benzemezler olarak nitelendirdiği ittifakın FETÖ'nün projesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 07:10..
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Devlet Bahçeli'ye göre muhalefetin ittifakı FETÖ projesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden önce gündemi değerlendirdi.

5 BENZEMEZLER

Sabah Gazetesi'nden Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtlayan MHP Lideri, muhalefet partilerinin kurduğu ittifakı "5 benzemezler" olarak nitelendirdi.

MİLLETİ ALDATMA PROJESİ

"Anadolu'daki tabiriyle 5 benzemezin birbirlerine karşı suni iltifatlarla oluşturduğu Milleti Aldatma Projesi'dir." diyen Devlet Bahçeli, "5 benzemez Türkiye'yi geri vitese takmak istiyor. Parlamenter sisteme dönmek için parlamentoda anayasa değişikliğini yapabilecek bir sayıya kavuşacaksınız. O sayı karşılığında talep, halk oylaması zorunluğu da doğurursa milleti tekrar geriye doğru dönüştürecek bir gafletin içine sürüklenirsiniz. Bu da Türkiye'de kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga yani 5 K'yi doğurur. K olarak aklına ne geliyorsa Kemalizm'in dışında hepsi var yani anlayacağınız.

"F PROJESİNİ GÖRÜYOR, DUYUYORSUNUZ"

Bunlar da F Projesi'nin enstrümanlarıdır. Kimisi flüt çalıyor, kimisi piyano, kimisi bateri ama hepsini bir arada dinlediğiniz vakit F projesini görüyor, duyuyorsunuz zaten. Senfoni orkestrası bunlar. Ama bu enstrümanlarının adı siyasetteki isimleri belli, orkestradaki görevleri itibarıyla belli değil. Yani kim piyano, kim bateri kim flüt onu bilemiyoruz. Ana yavaş yavaş netleşiyor. Herkes siyasi tercihlerini ortaya koyarken rengini de belli eder hale geldi." şeklinde konuştu.

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