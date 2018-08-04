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Devlet fındık üreticilerini mağdur etmeyecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, başlayan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ettiğini söyleyerek, mağduriyet yaşanmaması için her türlü önlemin alındığını belirtti.

AA | 04.08.2018 - 11:03..
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, fındıkta fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yılki fındık hasadının başladığını hatırlatan Pakdemirli, 700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticiyi doğrudan ilgilendiren ve ülkenin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ettiğini vurguladı.

Devlet fındık üreticilerini mağdur etmeyecek

"MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINMIŞTIR"

Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığının görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten TMO Genel Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır. Alım politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

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