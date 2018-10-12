Devlet hastanesinde jakuzide doğum

Türkiye genelinde 9 ildeki 11 devlet hastanesinde normal doğumu teşvik etmesi için suda doğum hizmeti verilmeye başlandı.

Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Necla Şener, ilk çocuğunu beş yıldızlı otel konforunda, içinde çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunan hastane odasında gerçekleştirdi.

"TÜM ANNE ADAYLARINA TAVSİYE EDERİM"

Jakuzi içinde suda ilk bebeğini dünyaya getiren Şener, "Sancılarım artmaya başlayınca, beni jakuziye aldılar. Sancılarım azalmaya başladı. Daha sonra çok kolay bir doğum gerçekleşti. Tabii ki bunun için 4 hafta boyunca gebelik ve bebek gelişimi eğitimi aldık. Doktorumun tavsiyesi ile suda doğum yaptım, daha az sancı, daha az ağrı hissettim, tüm anne adaylarına tavsiye ederim." dedi.

"ODALAR 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA"

Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sezaryen doğumu azaltmak için devlet hastanesinde 5 yıldızlı otel konforunda odalar oluşturduklarını belirtti. İçinde hastanın ve bebeğin her türlü ihtiyacının bulunduğu odada suda doğum yapan hastaların büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Oruç, "Tamamen ücretsiz suda doğum yapılıyor. Kesinlikle enfeksiyon riski bulunmuyor. Doğum öncesi ve doğum sonrası jakuziden kültür alınıyor ve enfeksiyon olmadığı tespit edildikten sonra doğum gerçekleşiyor." diye konuştu.