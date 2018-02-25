Devlet, kamuya ait taşınmazlardan 4,5 milyar lira kazandı

Verilere göre, geçen yıl, devlet, kamuya ait taşınmaz satışından 2 milyar 348 milyon 730 bin lira, taşınmaz kiralarından 1 milyar 395 milyon 308 bin lira, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni gibi işlemlerden de 771 milyon 721 bin lira olmak üzere toplam 4 milyar 515 milyon 759 bin lira kazanç sağladı.

Söz konusu gelir 2016 yılında 3 milyar 457 milyon 635 bin lira düzeyindeydi.



Bu kapsamda geçen yıl devletin kasasına 2B taşınmazları satışından 1 milyar 271 milyon 259 bin lira, arsa ve arazi satışlarından 962 milyon 225 bin lira, tarım arazileri satışlarından 107 milyon 961 bin lira, taşınır satışlarından da 7 milyon 285 bin lira girdi.



Arsa ve arazilerin açık artırma ihalesiyle satışlarına devam edilirken, bu çerçevede 6 bin 110 satıştan 870 milyon lira gelir elde edildi. Öte yandan Hazine ile hisseli taşınmazların satışını hızlandıran Milli Emlak, 4 bin 632 hissedara 3 bin 654 satıştan 92 milyon lira kazanç sağladı.

2B ARAZİLERİNDEN 5 YILDA 7.2 MİLYAR GELİR

Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerde mülkiyet sorunlarını çözmeye odaklanan devlet, Şubat 2013-Aralık 2017 döneminde 700 bin hak sahibine 503 bin taşınmaz satışı gerçekleştirdi. 2B arazilerinin satışından devlet bu dönemde 7,2 milyar lira gelir elde etti.



Mayıs 2016-Aralık 2017 döneminde 45 bin 700 hak sahibine, 38 bin tarım arazisi taşınmazı satılırken, bundan 236 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.



Öte yandan 2B arazilerine ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 7 Mart'a, tarım arazilerinin satışına ilişkin süre ise 7 Eylül'e kadar uzatıldı.



Ayrıca, çevre ve kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığına toplamda 7,3 milyar metrekarelik 11 bin 130 tahsis gerçekleştirilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 4,7 milyon metrekarelik rezerv yapı alanı, 1,4 milyon metrekare riskli alan tahsisi ve 2B satış gelirlerinden 217 milyon liralık pay ayrıldı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) 17,5 milyon metrekare arsa devri yapılırken, yol, park, yeşil alan gibi ortak kullanım alanları için 110 adet 365 bin metrekarelik taşınmaz kamuya bırakıldı.



Belediye, il özel idaresi ve köylere park, rekreasyon ve yeşil alan için 1,3 milyon metrekarelik 37 taşınmaz tahsis edilirken, belediyelere kentsel dönüşüm için harca esas değer üzerinden 9,2 milyon metrekarelik 127 satış, 285 bin metrekarelik bin 127 devir gerçekleştirildi.