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Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

Şehit ailelerine madalya verilirken, 2 yıl önce babası şehit olduğunda 2,5 yaşında olan Ahsen'in şimdi törende babasının madalyasını aldığı görüldü.

DHA | 19.01.2018 - 08:47..
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Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

Kayseri'de 30 şehit ailesi ile 1 gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi. Şehit ve gazi yakınlarının arasında iki yıl önce Diyarbakır'da PKK'nın hain saldırısında şehit olan Yiğitcan Çiğa'nın yakınları da vardı.

Şehit çocuklarının törendeki hiçbir şeyden habersiz halleri, görenleri duygulandırdı.

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

AHSEN BÜYÜDÜ

İki yıl önce Yiğitcan Çiğa için düzenlenen törende görülen kızı 2,5 aylık Ahsen de madalya törenindeki şehit çocuklarından biriydi. Ahsen'in büyüdüğü, babasının madalyasını aldığı görüldü.

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

MADALYALAR VE BERAATLER VERİLDİ

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, şehit çocuklarını tek tek öpüp, kucakladı. Hilton Oteli'nde düzenlenen törende, bölücü örgütle girdikleri çatışmalarda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin eş, çocuk, babaları ve annelerine madalyaları ve beraatleri verildi.

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

ŞEHİTLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Törene Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuggneral Ercan Teke, Büyükşehir Başkan Vekili Serdar Altıntug, 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuggeneral Selçuk Aygün, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Nevzat Özer, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan ile protokol mensupları katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması sırasında şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

Şehit çocuklarını babalarının madalyalarını anneleriyle birlikte almak için sahneye çıktıklarında da davetliler duygulanıp ağladı. Sahneye gelen çocukları Vali Süleyman Kamcı tek tek kucaklayıp, öptü. Devlet Övünç Madalyası töreni Müftü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından okunan dua ile sona erdi.

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

Devlet Övünç Madalyası töreninde şehit çocukları

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