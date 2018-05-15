taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.033
USD
4,3902
EURO
5,2337
ALTIN
184,90
PETR
78,4700

Devlet Tiyatroları Filistin için perde kapatacak

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi üzerine, Devlet Tiyatroları oyunlarını iptal etti.

AA | 15.05.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak için 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği anımsatıldı.

Devlet Tiyatroları Filistin için perde kapatacak

OYUNLAR VE TURNELER İPTAL

Açıklamada, "Milli yas nedeniyle Genel Müdürlüğümüze bağlı sahnelerde yas süresi boyunca oynanacak büyük oyunlarımız ve turnelerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yeraltı şehrine ziyaretçi akını
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesindeki tarihi yeraltı şehri, yılın 12 ayı ziyaretçi akınına uğruyor.
Makyaj ile ünlülere benzeyebilirsiniz
Promise Tamang, Los Angeles'ta kendini ünlü ve ünlü karakterlere dönüştürme sanatında ustalaşmış bir makyaj sanatçısıdır.
İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu
İtalya'nın antik kenti Pompeii'de taşlaşmış bir ata rastlandı.
İtalya'da 2 bin yıllık at bulundu
İtalya'nın antik kenti Pompeii'de taşlaşmış bir ata rastlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

565
Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

Muharrem İnce'nin yurt dışında miting kararı

289
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

92
Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

102
Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

Yıldız Tilbe'nin Filistin paylaşımları

358
Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz sebep enflasyon neticedir

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM