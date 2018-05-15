Devlet Tiyatroları Filistin için perde kapatacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak için 3 gün süreyle milli yas ilan edildiği anımsatıldı.

OYUNLAR VE TURNELER İPTAL

Açıklamada, "Milli yas nedeniyle Genel Müdürlüğümüze bağlı sahnelerde yas süresi boyunca oynanacak büyük oyunlarımız ve turnelerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.