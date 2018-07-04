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Devlet üniversitesinden aylık bin 300 lira burs

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknolojileri Fakültesi'ne yeni açılan Hayvansal Üretim Bölümü'nü tercih eden öğrencilere, aylık bin 300 TL karşılıksız verilecek.

DHA | 04.07.2018 - 09:24..
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, Türkiye’de yüzde 100 İngilizce eğitim verdiklerini belirtti.

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE DOKTORA PROGRAMI

Ethem Akyol, tercih eden öğrencilere 600 TL karşılıksız doğuş bursu, ilk üç sırada kazanan öğrencilere ise 700 TL YÖK bursu verileceğini söyledi. Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, "Bölümümüz 2013’te kuruldu, kısa sürede akademik altyapısını tamamlayarak 2015-2016 eğitim öğretim yılında lisans, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüksek lisans ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında İngilizce ve Türkçe olarak doktora programı açıldı. Yüzde 100 İngilizce bilen ziraat mühendisleri yetiştiriyor. Bu da mezunlara yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel sektörde istihdam imkânı veriyor." dedi.

Devlet üniversitesinden aylık bin 300 lira burs

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