Devlet yurtlarında doluluk yüzde 82'yi aştı

Yenilenen yurtların yanı sıra yeni açtığı yurtlarla da öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 81 il ve KKTC'de 776 yurt ve 663 bin 711 yatak kapasitesiyle gençlere hizmet veriyor.

BAŞVURU SAYISINDA ARTIŞ

Bu kapsamda, 3-10 Eylül tarihleri arasında alınan yurt başvurularından geçerli sayılan başvuru sayısı 191 bin 641 kız, 162 bin 293 erkek olmak üzere 353 bin 934 oldu.

KYK yurt başvurularının, e-Devlet üzerinden alınmasının ardından, öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu 11 devlet kurumu aracılığıyla teyit edildi. Bu çerçevede, 14 milyon civarında online sorgu web servisler aracılığı ile gerçekleştirildi.

YEDEK BEKLEYENLER YERLEŞTİRİLDİ

Elde edilen verilerle iki gün gibi kısa bir sürede değerlendirmeler tamamlandı. Yerleştirme işlemi sonucunda, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan öğrencilerden boşalan yataklar ile yeni hizmete açılan yurtlara 198 bin 847 öğrenci yerleştirildi.

İlk yerleştirmenin ardından yedek sırada bekleyen öğrenciler de 20, 24, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yurtlara yerleştirildi.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURULAR 10 EKİM'DE SONA ERİYOR

Yedek yerleştirmeleriyle birlikte KYK yurtlarında doluluk oranı yüzde 82,27'ye ulaştı. Yedek yerleştirmeler her hafta pazartesi olmak üzere mart ayına kadar devam edecek.

Türkiye'ye kendi imkanlarıyla gelen uluslararası öğrencilere de devlet yurtlarında kontenjan ayrılıyor. Bu ögrenciler için 1 Ekim'de başlayan başvuru süresi 10 Ekim'de sona erecek.

Ayrıca, yatay ve dikey geçiş öğrencileri için ayrılan kontenjanlara başvurular 3-10 Ekim arasında alınacak.

YENİ YURTLAR AÇILACAK

KYK tarafından dönem içinde yeni yurtların hizmete açılması planlanıyor. Burdur, Edirne, Giresun, Muğla ve Sivas, Hatay ve Kütahya'da toplam 15 bin 300 yatak kapasiteli 8 yeni yurdun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi ve yurtların faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor.

EN FAZLA DÖRT KİŞİLİK ODALAR BULUNUYOR

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlarda artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriliyor. Az sayıda bulunan 6-8 kişilik odaların da modernleştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Engelliler için özel tasarlanan odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor.

Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor. Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor. Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.