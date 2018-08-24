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Altun: Devletimiz dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'ye yönelik saldırıların altında yatan gerçeğin, millet iradesi ile yönetim olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 24.08.2018 - 14:49..
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Türkiye jeopolitik öneminden dolayı ekonomik ve siyasi saldırılara maruz kalıyor. Son olarak ABD ile yaşanan kriz bu saldırıların doruk noktası oldu.

Ancak Cumhurbaşkanlığı yapılan saldırılara gereken cevabı, lafını esirgemeden, vermeye devam ediyor.

Altun: Devletimiz dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Altun paylaşımında "Biz kazanacağız" hashtag'i açarak şunları dile getirdi: "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur."

Altun: Devletimiz dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor

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