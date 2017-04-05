Devlette 90 bin kişi işe başlayacak

İstihdam seferberliği tüm hızıyla sürerken, kamuda 90 binin üzerinde kişiye iş kapısı açılıyor.

Kamu kurumlarına memur, işçi ve diğer kamu personeli olmak üzere üç statüde yaklaşık 90 bin personel alımı yapılacak.

ALIMLAR BAŞLADI

Kamu kurumları mart itibarıyla alımlara başlarken, ilköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu KPSS ve KPSS'siz eleman alınıyor.

Bakanlıklar kadro taleplerini Maliye'ye iletti. Personel alımlarının büyük bölümü 4B statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere gerçekleşecek. Maliye, başta eğitim, adalet, sağlık olmak üzere acil ihtiyaçları dikkate alarak personel alımlarına onay vermeye başladı.

YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Bu yılın sonuna kadar sürecek personel alımlarında sağlık, emniyet, eğitim, adalet başı çekiyor. Devlet Personel Başkanlığı'nın ilk atamalara ilişkin atama kontenjanları yayımlanırken, geniş kapsamlı merkezi personel alımı ise haziranda yapılacak.

Maliye'nin atama onayları kapsamında sözleşmeli alımları da yapılıyor. Sabah gazetesinin haberine göre; kurumların ihtiyacı ve alınacak personel sayıları şöyle:

EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı 20 binin üzerinde sözleşmeli öğretmen alımında mülakat dönemi başladı. Bakanlık bunların yanı sıra bin 500 engelli öğretmen ve ek atama ile de bin 300'ün üzerinde öğretmen alıyor.

10 BİN POLİS ALINIYOR

Polis Akademisi Başkanlığı, 10 bin polis memuru adayı alımı için ilan verdi. Lisans mezunu ve KPSS'den en az 60 puan alma zorunluluğu bulunuyor. Başvurular 14 Nisan'da sona erecek.

YURTLARA SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Kredi Yurtlar Kurumu'na binin üzerinde sözleşmeli memur alınacak. Başvurular 14 Nisan'a kadar sürecek.

AİLE BAKANLIĞI'NA DANIŞMAN

Aile Bakanlığı'na bin 500 danışma ve yönlendirme görevlisi alınıyor. İl müdürlüklerince alım ilanları yayımlanırken, KPSS en az 60 puan şartı yer alıyor. Başvurular 6-13 Nisan tarihleri arasında, sınav ise 3 Haziran'da yapılacak.

HÂKİM-SAVCI ALIMI SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı 2 bin adli yargı hakim, savcı adayı ile 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim, savcı adayı alacak.

24 BİN ERBAŞ, ER ALINACAK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 11 bin uzman erbaş, 13 bin sözleşmeli er olmak üzere 24 bin personel alıyor. Uzman erbaş alımlarına en az lise mezunları, sözleşmeli er alımlarına da en az ilköğretim mezunları başvurabilecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na da 2 bin 650 personel alınacak.

GELİR İDARESİ'NE 2 BİN KİŞİ ALINACAK

İstihdam seferberliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı da 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar 10-28 Nisan tarihleri arasında başvurularını internet adresinden online olarak yapabilecek. Kuruma girebilmek için KPSS'den en az 70 puan alma koşulu bulunuyor.

12 BİN 500 SAĞLIK PERSONELİ LAZIM

Sağlık Bakanlığı iki aylık dönemde 12 bin 500 personel alacak. Yükseköğretim Kurulu 4 bin kadroya öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve akademisyen alımı yapacak. Ulaştırma Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü de yaklaşık 2 bin 500 personel alacak.