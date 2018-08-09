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Devrilen ağacın altından son anda kaçtı

Tekirdağ'da şiddetli rüzgara dayanamayan 40 yıllık akasya ağacı yol ortasına devrilirken, ağacın altında telefonda konuşan genci dikkati kurtardı.

İHA | 09.08.2018 - 06:48..
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Malkara ilçesi Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaya kaldırımında ekili 40 yıllık akasya ağacı, şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. O sırada ağacın altında telefonla konuşan Emir Karaca isimli genç, dikkati sayesinde ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Devrilen ağacın altından son anda kaçtı

Yol tamamen trafiğe kapanırken, bölgeye giden polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağacın belediye ekiplerinin müdahalesiyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Devrilen ağacın altından son anda kaçtı

"SESİ DUYUP KAÇTIM"

O sırada ağacın altında telefonla konuştuğunu belirten Emir Karaca, dikkati sayesinde sesi duyup kaçtığını söyledi.

Devrilen ağacın altından son anda kaçtı

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