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Spor kulübünde üzerine dolap düşen çocuk yaşamını yitirdi

Tuzla İlçesi'nde, annesi ile birlikte gittiği spor salonunda devrilen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

26.02.2017 - 16:40
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İstanbul'un Tuzla İlçesi'nde, geçtiğimiz cuma günü, annesi ile birlikte gittiği spor salonunun soyunma odasında, devrilen dolabın altında kalarak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ali Rahman Yanar, memleketi Rize'nin Çayeli İlçesi'nde toprağa verildi.

ORTADAN KAYBOLDU

Annesi A. Yanar ile birlikte gittiği spor salonunda bir ara gözden kaybolan Ali Yanar, iddiaya göre üzerine devrilen kıyafet dolabının altında kaldı. Görevliler tarafından bulunan ve başından darbe alan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DOLAPLAR SABİTLENMEMİŞ

Ali Rahman Yanar'ın amcası Ömer Yanar; şöyle dedi: "Annesi sporunu yapmış. Çocuk o sırada soyunma odasına girmiş, dolap üzerine düşmüş. Hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. Dolaplar sabitlenmemiş. Ben olay yeri incelemesi sonrasında içeri girdim. Dokunduğum dolaplar sallanıyordu. Bir çocuğun tutup rahatlıkla devirmesi normal. Dolapların sabitlenmemesini 'ihmal' diye düşünüyoruz. Görünmez bir kaza oldu. Çok üzgünüz."

Spor kulübünde üzerine dolap düşen çocuk yaşamını yitirdi

Spor kulübünde üzerine dolap düşen çocuk yaşamını yitirdi


Spor kulübünde üzerine dolap düşen çocuk yaşamını yitirdi


Spor kulübünde üzerine dolap düşen çocuk yaşamını yitirdi

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